В рядах Вооружённых сил Украины воюют порядка 16,5 тыс. иностранных наёмников, при этом многие из них предпочитают достаточно быстро расторгать контракты.
Об этом сообщили представители российских силовых структур РИА Новости.
Значительную часть иностранного контингента составляют граждане Колумбии.
«Речь идёт о 16,5 тыс. человек, 7 тыс. из которых колумбийцы», — уточнили силовики.
Источник пояснил, что большинство наёмников разрывают соглашения с украинским командованием спустя непродолжительное время.
По его словам, после завершения службы они чаще всего остаются жить на территории страны или уезжают в государства Европейского союза.
Ранее кандидат в президенты Колумбии от левой коалиции Frente por la Vida Рой Баррерас заявил, что в случае своей победы на выборах намерен бороться с наёмничеством с помощью гуманитарных и правовых мер.
14 апреля связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток анонимный источник РИА Новости рассказал, что наёмники из Колумбии, которые отправляются на Украину, в итоге возвращаются на родину инвалидами.