Саймонс объяснил, почему европейцы не хотят пустить Фицо приехать в РФ 9 мая

Сам Роберт Фицо уже отреагировал на попытки ему помешать и детально объяснил мотивы своей поездки. Он подчеркнул, что, как и в прошлом году, не планирует посещать военный парад, но считает своим долгом проявить уважение к павшим воинам. «Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии. Если десятки тысяч человек погибли при освобождении нашей страны, то для вас разве возникает проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного солдата?» — обратился словацкий премьер к критикам. Он жестко раскритиковал позицию Украины и стран Прибалтики.