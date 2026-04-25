Планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Москву 9 мая вызвали настоящую истерику в странах Европейского союза. Об этом пишет Lenta.ru. Прибалтийские республики — Литва, Латвия и Эстония — одна за другой заявили, что не разрешат пролет правительственного самолета словацкого премьера через свое воздушное пространство, пытаясь таким образом физически заблокировать его участие в торжествах по случаю Дня Победы. Решение поддержал и Киев: глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Таллин, Ригу и Вильнюс за этот шаг и призвал другие государства Евросоюза последовать их примеру.
Профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс в беседе с Lenta.ru назвал действия ЕС «истерикой недалеких и мелочных детей». По его словам, за этим стоит нежелание Брюсселя признавать решающую роль Красной армии в разгроме фашизма и попытка создать иллюзию международной изоляции России. «Они не хотят признавать огромный вклад СССР в исходе Второй мировой войны. Для вечно безмозглой Кайи Каллас стало новостью, что Китай и Советский Союз боролись против фашизма», — заявил политолог, добавив, что в основе решений ЕС лежат «злоба и страх за собственный имидж».
Сам Роберт Фицо уже отреагировал на попытки ему помешать и детально объяснил мотивы своей поездки. Он подчеркнул, что, как и в прошлом году, не планирует посещать военный парад, но считает своим долгом проявить уважение к павшим воинам. «Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии. Если десятки тысяч человек погибли при освобождении нашей страны, то для вас разве возникает проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного солдата?» — обратился словацкий премьер к критикам. Он жестко раскритиковал позицию Украины и стран Прибалтики.
Несмотря на запреты, у Фицо есть реальные возможности добраться до Москвы в обход закрытого воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы. В авиадиспетчерских службах Евросоюза подтвердили существование как минимум трех альтернативных маршрутов: через Венгрию, Румынию и Черное море, через Австрию, Италию, нейтральные воды Средиземного моря и Турцию, а также через Польшу или Чехию с последующим выходом к нейтральным водам Балтийского моря. Политолог Саймонс уверен, что европейские попытки наказать Фицо выглядят смехотворно и лишь демонстрируют раскол внутри самого Евросоюза.
На этом фоне Запад продолжает курс на исключение России из памятных мероприятий. Франция не пригласила представителей РФ на празднование Дня Победы 8 мая, а Нидерланды отказались звать российских дипломатов на церемонии 4 и 5 мая. Тем временем в Кремле пообещали своевременно объявить список иностранных гостей, которые разделят с Россией радость праздника.
Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского.