Аргентина призвала к возобновлению переговоров по Фолклендским островам

Правительство Аргентины призвало власти Великобритании возобновить двусторонние переговоры о праве на Фолклендские острова. Об этом заявил министр иностранных дел Аргентины Пабло Квирно.

По словам главы британского МИД, Буэнос-Айрес стремится к мирному и окончательному решению спора, который он назвал «особой колониальной ситуацией». Ранее пресс-секретарь британского премьер-министра Кира Стармера подтвердил, что Лондон считает суверенитет над островами неоспоримым.

Фолклендские острова расположены в юго-западной части Атлантического океана и являются британской заморской территорией. Права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной.

Накануне Reuters сообщило о внутреннем письме Пентагона, в котором обсуждался пересмотр позиции США по Фолклендским островам как ответ партнерам за слабую поддержку операции в Иране.

