Захарова сообщила о травле французских журналистов после интервью с Лавровым

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в пятницу, 24 апреля, рассказала о травле, с которой столкнулись французские журналисты после интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Особенно поразительными она посчитала слова посла в Москве Николя де Ривьера о том, что журналисты во Франции свободны говорить с кем угодно.
— Да как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они еще пару недель должны оправдываться перед всеми в стране, вот этими агрессивно настроенными якобы общественными деятелями, за которыми мы знаем, кто стоит, в том, что они просто задали вопрос, — заявила Захарова во время выездного брифинга в Ижевске.
Также дипломат добавила, что на днях несколько журналистов из Франции стала свидетелями насильственной мобилизации украинцев.
— Интересно, получит ли снятый французскими журналистами вот этот документальный материал какой-нибудь международный приз за свободу или достоверность? — поинтересовалась она, передает РИА Новости.
Они снимали документальный фильм про массовое дезертирство, при этом водитель и переводчик были задержаны.
В конце марта французский телеканал France2 показал интервью Сергея Лаврова с телеведущей Леа Саламе, которое вызвало широкий резонанс в Европе. Западные журналисты отметили, что многих экспертов возмутило поведение российского министра, который полностью переиграл собеседницу и получил значительное время для выступления на крупном европейском канале.