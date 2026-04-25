Axios назвал дату прямых переговоров между США и Ираном в Пакистане

«Встреча между американскими посланниками и [главой МИД Ирана Аббасом] Аракчи может состояться в понедельник, после того как [зять президента США Дональда Трампа Джаред] Кушнер и [его спецпосланник] Стивен Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», — написал Равид в соцсети X (бывш. Twitter).
Он также дополнил со ссылкой на неназванного пакистанского чиновника, что МИД Ирана 24 и 25 апреля проведет встречи с пакистанскими партнерами и обсудит возобновление переговоров с Вашингтоном. Кроме того, по информации Равида, ожидается, что Аракчи отправится из Исламабада в Маскат, Оман, а затем в Москву, поэтому неясно, когда он встретится с американскими переговорщиками.
Axios 23 апреля сообщил, что Иран якобы затягивает переговоры с США из-за давления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который настаивает на более жесткой позиции. Израильский телеканал N12, в свою очередь, отметил, что член иранской делегации и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф якобы вышел из состава переговорной команды Ирана после вмешательства КСИР.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт 24 апреля сообщила, что в США отмечают некоторый прогресс в переговорах с Ираном за последние дни. При этом Ливитт отметила, что все члены команды Трампа будут находиться в режиме готовности вылететь в Пакистан, если возникнет такая необходимость для развития переговоров с иранской стороной.