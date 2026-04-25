МИД Ирана: Арагчи не планирует встреч с эмиссарами США во время визита в Пакистан

Глава иранского внешнеполитического ведомства пообщается только с представителями Исламабада, говорится в сообщении.

ДОХА, 25 апреля. /ТАСС/. Иранская сторона не планирует проводить встречу с представителями США во время визита главы МИД республики Аббаса Арагчи в Пакистан. Об этом сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

«Встреча между Ираном и США не планируется, поскольку замечания Ирана будут доведены до сведения Пакистана», — написал он в X. Багаи подчеркнул, что Арагчи пообщается лишь с пакистанскими представителями высокого ранга в рамках посреднических усилий Исламабада по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее корреспондент американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что прямые переговоры между американской и иранской делегациями состоятся 27 апреля в Исламабаде. Как заявила в свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер отправятся в Исламабад 25 апреля, чтобы выслушать иранскую сторону.

