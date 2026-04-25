Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

Расходы Соединённых Штатов на военную операцию против Ирана превысили $61 млрд, сообщает специализированный портал Iran War Cost Tracker.

Трекер подсчитывает средства и обновляет показатели в режиме реального времени.

На 55-й день операции из американской казны тратится более $11,5 тыс. в секунду. По их словам, в эту сумму входит содержание персонала переброшенных в регион кораблей, а также покрытие других сопутствующих издержек.

Методика расчёта основывается на докладе Пентагона конгрессу, согласно которому первые шесть дней стоили $11,3 млрд, а в дальнейшем затраты составят $1 млрд в день.

Ранее в WP писали, что США за первые два дня конфликта с Ираном потратили на боеприпасы $5,6 млрд.

