Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: силы РФ охватывают Константиновку со Степановки и Новодмитровки

Неделю в населенном пункте и его окрестностях шли тяжелые бои, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь в окрестностях Константиновки Донецкой Народной Республики, планомерно берут город в охват. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, неделю в Константиновке и ее окрестностях шли тяжелые бои.

«Ожесточенные боестолкновения происходили как в центре города, так и на его окраинах. Если мы говорим о территориальных приобретениях наших военнослужащих, то небольшие есть успехи в промзоне в центре города и на южной окраине данного населенного пункта. Если мы говорим об окрестностях Константиновки, то в Новодмитровке и Степановке у нас также происходит планомерное продвижение для охвата данного населенного пункта», — сказал он.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал ТАСС, что российские бойцы усилили удары по ВСУ в Константиновке, Славянске и Краматорске ДНР при помощи авиации.