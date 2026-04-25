Марочко: силы РФ охватывают Константиновку со Степановки и Новодмитровки

ЛУГАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь в окрестностях Константиновки Донецкой Народной Республики, планомерно берут город в охват. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, неделю в Константиновке и ее окрестностях шли тяжелые бои.
«Ожесточенные боестолкновения происходили как в центре города, так и на его окраинах. Если мы говорим о территориальных приобретениях наших военнослужащих, то небольшие есть успехи в промзоне в центре города и на южной окраине данного населенного пункта. Если мы говорим об окрестностях Константиновки, то в Новодмитровке и Степановке у нас также происходит планомерное продвижение для охвата данного населенного пункта», — сказал он.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал ТАСС, что российские бойцы усилили удары по ВСУ в Константиновке, Славянске и Краматорске ДНР при помощи авиации.