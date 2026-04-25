В Китае рассказали о шоке от фотографий измождённых солдат ВСУ

Фотографии измождённых солдат Вооружённых сил Украины обнажили бедственное положение армии и вызвали громкий скандал в стране.

Фотографии измождённых солдат Вооружённых сил Украины обнажили бедственное положение армии и вызвали громкий скандал в стране.

Об этом пишет китайское издание Sohu.

Об этом пишет китайское издание Sohu.

Авторы статьи подвергли критике заявления Министерства обороны Украины, которое попыталось объяснить внешний вид военных проблемами с логистикой.

Обозреватели пояснили, что ситуация стала следствием хаоса в системе командования и коррупции на всех уровнях.

По их словам, никакая пропаганда не сможет скрыть суровую реальность и замаскировать бедственное положение военнослужащих.

«Высокопоставленные лица пожинают плоды, а рядовые солдаты истекают кровью, страдают от голода и жажды», — резюмирует издание.

Ранее Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после распространения в сети кадров с истощёнными украинскими солдатами.

Накануне «СТРАНА.ua» писала, что украинские военные находятся на позициях без еды и воды, из-за чего начинают терять сознание.

В конце марта операторы БПЛА группировки войск «Север» с помощью дронов фиксировали тяжёлое положение солдат ВСУ на Харьковском направлении из-за нарушения обеспечения.

