Фотографии измождённых солдат Вооружённых сил Украины обнажили бедственное положение армии и вызвали громкий скандал в стране.
Об этом пишет китайское издание Sohu.
Авторы статьи подвергли критике заявления Министерства обороны Украины, которое попыталось объяснить внешний вид военных проблемами с логистикой.
Обозреватели пояснили, что ситуация стала следствием хаоса в системе командования и коррупции на всех уровнях.
По их словам, никакая пропаганда не сможет скрыть суровую реальность и замаскировать бедственное положение военнослужащих.
«Высокопоставленные лица пожинают плоды, а рядовые солдаты истекают кровью, страдают от голода и жажды», — резюмирует издание.
Ранее Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после распространения в сети кадров с истощёнными украинскими солдатами.
Накануне «СТРАНА.ua» писала, что украинские военные находятся на позициях без еды и воды, из-за чего начинают терять сознание.
В конце марта операторы БПЛА группировки войск «Север» с помощью дронов фиксировали тяжёлое положение солдат ВСУ на Харьковском направлении из-за нарушения обеспечения.