Лавров ответил анекдотом про армянское радио на вопрос об искусстве дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой про армянское радио на вопрос об искусстве отечественной дипломатии.
Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью журналистам телеканала «Общественное телевидение России».
Представители прессы поинтересовались у министра, в чём именно заключается мастерство переговорщиков.
Лавров пояснил, что главная задача заключается в отстаивании национальных интересов страны при одновременном уважении позиции достойных партнёров.
«Дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», — процитировал анекдот министр.
Ранее Лавров вызвал смех шуткой про язык общения во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.