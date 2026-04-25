Посол Джалали: Иран не отменял Каспийский саммит для встречи Путина и Хаменеи

Власти Ирана не отменяли Каспийский саммит, который может стать первой потенциальной возможностью для встречи президента России Владимира Путина и верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Об этом сообщил иранский посол в России Казем Джалали РИА Новости.

Джалали пояснил, что в настоящий момент организаторы не рассматривают вопросы о переносе события.

По его словам, конференция в Тегеране обязательно состоится в текущем году, если позволят соответствующие условия.

В середине марта Джалали уже допускал возможность проведения первых переговоров двух лидеров в ходе предстоящего мероприятия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше