Посол Джалали: Иран не отменял Каспийский саммит для встречи Путина и Хаменеи

Власти Ирана не отменяли Каспийский саммит, который может стать первой потенциальной возможностью для встречи президента России Владимира Путина и верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Об этом сообщил иранский посол в России Казем Джалали РИА Новости.
Джалали пояснил, что в настоящий момент организаторы не рассматривают вопросы о переносе события.
По его словам, конференция в Тегеране обязательно состоится в текущем году, если позволят соответствующие условия.
В середине марта Джалали уже допускал возможность проведения первых переговоров двух лидеров в ходе предстоящего мероприятия.