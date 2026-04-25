Багаи заявил, что встреча делегаций Ирана и США в Пакистане не запланирована

Ранее в администрации Соединённых Штатов сообщили о том, что президент Дональд Трамп делегировал своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для диалога с иранской стороной. Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов прибыть туда, если результаты будут продуктивными. Кроме того, журналист Axios проинформировал, что США и Иран проведут в Исламабаде переговоры 27 апреля.