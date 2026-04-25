США ввели санкции против китайского завода Hengli за закупки нефти у Ирана

Под ограничения Министерства финансов США попал нефтехимический завод Hengli в Даляне, который Вашингтон назвал одним из крупнейших потребителей иранского сырья. Кроме того, санкции затронули около 40 судоходных компаний и судов, входящих в состав так называемого «теневого флота» Ирана.
Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что ведомство продолжит усиливать финансовое давление на посредников и покупателей иранской нефти, сообщает Reuters. Господин Бессент ранее предупреждал китайские банки о готовности ввести вторичные санкции, если будет доказано проведение платежей за иранские поставки через их счета.
Китай давал понять, что продолжит покупать иранскую нефть и использовать для ее транспортировки Ормузский пролив.
Подробнее — в материале «Ъ» «Последнее американское предупреждение».