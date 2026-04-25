США ввели санкции против китайского завода Hengli за закупки нефти у Ирана

Под ограничения Министерства финансов США попал нефтехимический завод Hengli в Даляне, который Вашингтон назвал одним из крупнейших потребителей иранского сырья. Кроме того, санкции затронули около 40 судоходных компаний и судов, входящих в состав так называемого «теневого флота» Ирана.