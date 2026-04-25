В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое сообщение

В пятницу «Радио Судного дня» передало сообщение «Быкочерт».

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сигнал «Быкочерт» прозвучал в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».

Соответствующее сообщение зафиксировали в пятницу в 15.36 мск, но сообщили об этом только в ночь на субботу в Telegram-канале «УВБ-76 логи», в котором там публикуются все сигналы и сообщения «Радио Судного дня».

УВБ-76 — военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».