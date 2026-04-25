В Днепропетровске прогремели новые взрывы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Еще несколько взрывов прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске были слышны звуки взрывов», — говорится в Telegram-канале СМИ.
Ранее сообщалось об одном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.