Не менее 20 пострадавших в ДТП в Ленобласти доставили в больницу

Не менее 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти доставили в больницу.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Не менее 20 пострадавших в аварии с автобусом и фурой в Ленинградской области находятся в больнице, среди них — ребенок, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребенок. По оперативным данным, пятеро из них — в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что еще пятеро, включая ребенка, получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. В результате один пассажир автобуса погиб.