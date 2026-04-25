Все члены делегации России на конференцию по ДНЯО получили визы США

Все члены российской межведомственной группы для участия в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия получили американские визы.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов РИА Новости.

Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия договора пройдёт в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В состав российской группы вошли представители МИД, Минобороны и госкорпорации «Росатом».

Белоусов пояснил, что перспективы итогов предстоящего мероприятия остаются неясными на фоне напряжённой международной обстановки. По его словам, ситуация с выдачей разрешений на въезд в Соединённые Штаты для официальных лиц имеет тенденцию к улучшению.

«На сегодняшний день все члены делегации получили разрешение на въезд в США», — констатировал посол.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Германия выразила готовность принять участие в новой ядерной доктрине Франции.

2 марта Макрон заявил о готовности Парижа в случае необходимости задействовать силы ядерного сдерживания.

