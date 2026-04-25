Все члены делегации России на конференцию по ДНЯО получили визы США

Все члены российской межведомственной группы для участия в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия получили американские визы.
Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов РИА Новости.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия договора пройдёт в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В состав российской группы вошли представители МИД, Минобороны и госкорпорации «Росатом».
Белоусов пояснил, что перспективы итогов предстоящего мероприятия остаются неясными на фоне напряжённой международной обстановки. По его словам, ситуация с выдачей разрешений на въезд в Соединённые Штаты для официальных лиц имеет тенденцию к улучшению.
«На сегодняшний день все члены делегации получили разрешение на въезд в США», — констатировал посол.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Германия выразила готовность принять участие в новой ядерной доктрине Франции.
2 марта Макрон заявил о готовности Парижа в случае необходимости задействовать силы ядерного сдерживания.