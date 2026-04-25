Евродепутат оценил запрет Прибалтики на полет Фицо в Россию

РИА Новости: Блага назвал враждебным жестом запрет Прибалтики на полет Фицо в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Решение стран Прибалтики запретить словацкому премьеру Роберту Фицо пролететь через их воздушное пространство в Москву на торжества по случаю Дня Победы — это сигнал враждебности по отношению ко всему словацкому народу, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Ранее Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна также заявил, что его страна снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство, как сделала это в 2025 году.

«Если захочет пролететь какая-нибудь “Аль-Каида”* (террористическая организация, запрещена в РФ), вы этого ей не разрешите, но Роберт Фицо — это премьер-министр Словацкой Республики, государства-члена Евросоюза, он не террорист. Он просто видный государственный деятель, и когда Литва, Латвия или Эстония совершают подобные действия, это сигнал враждебности по отношению к словацкому народу как таковому», — сказал собеседник агентства.

Как подчеркнул Блага, решение прибалтов не сможет воспрепятствовать визиту Фицо в Москву, и словацкий премьер просто выберет другой маршрут, как сделал это в 2025 году. При этом собеседник агентства обратил внимание, что своими действиями, включая отношение к россиянам, страны Прибалтики нарушают правила ЕС.

«Прибалтика давно сошла с ума. Они не пропускают самолет словацкого премьера. Это значит, что в Прибалтике что-то сгнило, и об этом нам надо серьезно говорить. Поэтому Словакия отреагирует. Она должна отреагировать, поднять эти вопросы, и, если власти стран Прибалтики хотят вести против нас такую скрытую войну, мы должны защищаться», — отметил он.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше