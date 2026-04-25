Лидеры стран Евросоюза «активно продвигают работу» над 21-м пакетом антироссийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По её словам, Брюсселю следует пересмотреть прежние красные линии, которые якобы мешали принятию некоторых рестрикций. В российском МИД назвали театром абсурда слова руководства ЕС о подготовке 21-го пакета санкций. Как отмечают эксперты, хотя антироссийские рестрикции вредят Евросоюзу, Брюссель не намерен останавливаться, поскольку руководствуется «оголтелой русофобией».
«Теперь нам также следует пересмотреть прежние красные линии, которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — приводит её слова РИА Новости.
Это заявление раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, Каллас — «вторая самая опасная женщина» в Европе, причём «не из-за её интеллекта, а из-за его отсутствия».
В российском МИД назвали театром абсурда заявления руководства ЕС о подготовке 21-го пакета санкций.
«Главной характеристикой 20-го пакета санкций… стало заявление брюссельской бюрократии… что они тут же начали работать над 21-м пакетом… Это ещё одна сцена из этого западного театра абсурда… Весь мир, глядя на сводки того, что происходит на Ближнем Востоке, задается вопросом: где и как взять углеводородное сырье, чтобы гарантировать себя в поставках, в развитии, в конце концов, в отоплении. Но Европейский союз, как говорится, продолжает “есть кактус”, — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат также заявила, что Россия даст жёсткий ответ на 20-й пакет санкций, принятый ЕС на этой неделе. Как она отметила, российская сторона осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры.
«Будут приняты у нас и ответные меры. Они будут жёсткими, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами», — сказала Захарова.
«По самоубийственному пути».
Напомним, в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС заложены ограничения, которые должны затронуть банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму свыше €570 млн и экспорта в Россию товаров общей стоимостью более €360 млн.
Кроме того, под ограничения попали 20 банков, юридические и физические лица, включая рэпера Тимати (Тимура Юнусова).
«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьёв. Брат, не подкачай», — написала Мария Захарова на своей странице в Telegram, комментируя ситуацию.
Как, в свою очередь, заявили в Кремле, Россия умеет минимизировать последствия санкций, которые Москва считает незаконными.
«Мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий… и тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметили ранее в МИД, Брюссель в своей гибридной войне против Москвы потерпел поражение. «Но почему-то уроки не усваиваются, и они продолжают идти по этому самоубийственному пути», — заявил замглавы ведомства Александр Грушко.
По его словам, когда Запад развязывал эту гибридную войну, он ставил перед собой четыре цели: нанесение военного поражения на украинском театре боевых действий, разлом российской экономики, смену режима и изоляцию на международной арене.
«Рычагов у ЕС нет».
Как отмечают эксперты, хотя антироссийские санкции и вредят самому Евросоюзу, в Брюсселе не намерены останавливать свою рестрикционную машину из-за оголтелой русофобии.
«ЕС неуклонно следует этой стратегии, даже несмотря на то, что от санкций больше ущерба Евросоюзу, а не России — и так и будет продолжаться. Вводя все эти 20 пакетов санкций, Брюссель рассчитывал, что это окажет значительное давление на Россию, и она откажется от реализации своих целей в рамках СВО, но этого не произошло. Это также попытка показать, что с РФ надо бороться и что её надо сдерживать, но каких-то ощутимых рычагов у ЕС нет. Подтверждение — последний пакет санкций», — отметил в беседе RT политолог Александр Асафов.
По его словам, остались только преимущественно демонстративные меры, Брюссель продолжает искать способы, как «ударить побольнее».
«Идёт довольно тщательный и напряжённый поиск. И это, безусловно, часть гибридного противостояния, гибридной войны, о которой говорят в МИД РФ. Это и горячий конфликт на линии боевого соприкосновения, и экономическое противостояние, и информационно-психологическая война, и санкционная политика. Уже сейчас понятно, что Европа это противостояние проигрывает и рано или поздно вернётся к прагматизму, но главное, чтобы не было уже поздно», — сказал Асафов.
Со своей стороны, политолог Денис Батурин считает, что после отказа от российских энергоносителей Евросоюз не может придумать «чего-то более мощного», а потому в ход идут бессмысленные ограничения.
«После отключения от российских энергоресурсов у Брюсселя остаётся не так много вариантов, поэтому ему приходится изощряться и прибегать к рестрикциям против деятелей культуры и медийных персон, наподобие Тимати, что выглядит как свидетельство отчаяния еврочиновников», — отметил Батурин в комментарии RT.
Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский согласился, что смысл таких ограничений, по всей видимости, видят только в Брюсселе. «Это понять действительно трудно, над этим уже многие посмеялись. Чем тот же Тимати или связанные с ним люди могли насолить Европе, большой вопрос, ответ на который, мы, по всей видимости, никогда не узнаем», — заявил Неменский.
С точки зрения доцента кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ежова, никто не сомневался в том, что ЕС незамедлительно приступит к разработке 21-го пакета санкций.
«Более того, после принятия 21-го последует 22-й, и далее по отработанной схеме. Принципиальным моментом в этой эпопее является то, что всё меньше остаётся потенциальных ограничений и всё больше сомневающихся в ЕС в целесообразности их принятия. Казалось бы, если ограничения не работают как минимум так, как хотелось бы Евросоюзу, то какой смысл в их принятии?» — задался вопросом Ежов.
По его мнению, идеологи санкционной политики «действуют по накатанной», поскольку у них нет альтернативных инструментов.
«В гибридной войне, развязанной Западом, поражение терпит инициатор. И чем дольше она продолжается, тем больше проявляется его нежелание признавать реальное положение дел», — заключил Ежов в разговоре с RT.