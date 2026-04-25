МИД: все члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Все члены российской межведомственной делегации, которая будет принимать участие в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, получили американские визы, рассказал в интервью РИА Новости глава делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
«Руководить межведомственной делегацией, в которую войдут представители МИД, Минобороны и госкорпорации “Росатом”, в этом году доверено мне… На сегодняшний день все члены делегации получили разрешение на въезд в США», — сказал Белоусов.
По его словам, перспективы итогов предстоящей конференции остаются неясными, особенно на фоне нынешней крайне напряженной международной обстановки.
«Делегация вооружена всесторонне и детально проработанной позицией по повестке дня конференции, заряжена на выполнение поставленных перед ней задач. Что касается въезда в США, то в последнее время ситуация с получением американских виз для членов российских официальных делегаций имеет тенденцию к улучшению», — добавил он.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).