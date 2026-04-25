МИД: все члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).