Бессент: США не будут продлевать лицензию на продажу российской нефти

18 апреля Минфин США продлил до 16 мая лицензию, разрешающую продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Документ заменяет аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой закончилось 11 апреля. В марте ведомство также выпускало лицензию на закупку иранской нефти.