В Иране опровергли заявление Белого дома о запросе новых переговоров

Тегеран не направлял Вашингтону запросы на проведение нового раунда двусторонних переговоров.
Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
Как следует из публикации, после завершения первого раунда переговоров в пакистанском Исламабаде именно американская сторона просит о продолжении диалога через посредника.
«Американцы постоянно обращаются с просьбами о продолжении переговоров», — говорится в публикации.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что прямые переговоры между США и Ираном в столице Пакистана ожидаются 27 апреля.