В Иране опровергли заявление Белого дома о запросе новых переговоров

Тегеран не направлял Вашингтону запросы на проведение нового раунда двусторонних переговоров.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Как следует из публикации, после завершения первого раунда переговоров в пакистанском Исламабаде именно американская сторона просит о продолжении диалога через посредника.

«Американцы постоянно обращаются с просьбами о продолжении переговоров», — говорится в публикации.

Журналисты пояснили, что средства массовой информации США регулярно заявляют о скором прибытии своих представителей в Пакистан. По их словам, иранские власти пока не принимали решения о новых контактах из-за чрезмерных требований Вашингтона.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что прямые переговоры между США и Ираном в столице Пакистана ожидаются 27 апреля.

