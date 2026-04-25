Эксперт Геррейро: суд над Мадуро может затянуться еще на два года

Говоря о похищении США президента Венесуэлы в январе, Геррейро отметил, что «это была операция, которая полностью нарушает международное право». «Потому что президент Николас Мадуро является — и остается — главой государства Венесуэла. Это означает, что в соответствии с международным правом он обладает иммунитетом как официальный представитель государства. И не только он, но и его супруга. Здесь действует принцип международного права par in parem non habet imperium. Это фундаментальный принцип: равный над равным власти не имеет. Все государства равны, и, следовательно, Соединенные Штаты не обладают юрисдикцией над гражданами Венесуэлы за действия, совершенные на территории Венесуэлы», — объяснил эксперт.