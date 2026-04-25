Эксперт Геррейро: суд над Мадуро может затянуться еще на два года

«Более вероятно, что процесс затянется на один-два года», — сказал эксперт. При этом он обратил внимание на то, что суд будет зависеть от нескольких факторов. «Во-первых, от позиции и внутреннего убеждения судьи. Следует учитывать, что процесс проходит в Нью-Йорке, а Манхэттен традиционно политически настроен против Дональда Трампа», — назвал один из факторов Геррейро, добавив, что «судья обладает свободой интерпретации».
«Я изучил обвинительное заключение, и оно не выглядит убедительным: в нем много размытых формулировок, недостаточно фактических доказательств, значительная часть основана на предположениях и нарративах. Это дает судье пространство для интерпретации», — уточнил эксперт. По его мнению, если судья «займет более критическую позицию, он может принять решение об освобождении — как это уже происходило, например, в случае с венесуэльцем Алексом Саабом». «Также он может руководствоваться исключительно юридическими основаниями и прийти к выводу, что обвинение несостоятельно», — указал доктор юридических наук.
На его взгляд, также есть «третий вариант — дипломатическое урегулирование». «Сейчас США стали более открыты к диалогу с Венесуэлой. Недавно было принято решение о смягчении ограничений по отношению к венесуэльским банкам. Это говорит о постепенном улучшении отношений, и в перспективе это может привести к возвращению Мадуро в Венесуэлу», — пояснил эксперт, оговорившись, что «это лишь предположение».
Нарушение норм права.
Говоря о похищении США президента Венесуэлы в январе, Геррейро отметил, что «это была операция, которая полностью нарушает международное право». «Потому что президент Николас Мадуро является — и остается — главой государства Венесуэла. Это означает, что в соответствии с международным правом он обладает иммунитетом как официальный представитель государства. И не только он, но и его супруга. Здесь действует принцип международного права par in parem non habet imperium. Это фундаментальный принцип: равный над равным власти не имеет. Все государства равны, и, следовательно, Соединенные Штаты не обладают юрисдикцией над гражданами Венесуэлы за действия, совершенные на территории Венесуэлы», — объяснил эксперт.
Также он обратил внимание на существующий «запрет на применение силы против суверенного государства». «Устав ООН и нормы обычного международного права требуют, чтобы все споры разрешались мирными средствами, а не с применением силы, за исключением самообороны. В рамках так называемой “войны с наркотиками” нельзя применять силу против суверенного государства — и тем более против главы государства», — подчеркнул доктор юридических наук. Он уверен, что «с этой точки зрения можно говорить о нарушении международного права и даже о преступлении агрессии, за которое должны нести ответственность американские должностные лица».