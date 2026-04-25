СМИ: встреча спецпосланников США и главы МИД Ирана может пройти 27 апреля

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник, 27 апреля, в Исламабаде после встречи с пакистанскими посредниками, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники.
«Встреча между спецпосланниками США и Аракчи может состояться в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», — написал Равид в соцсети X.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф утром в субботу, 25 апреля, вылетают в Пакистан для проведения переговоров с иранской стороной.