СМИ: встреча спецпосланников США и главы МИД Ирана может пройти 27 апреля

Axios: встреча спецпосланников США и главы МИД Ирана может пройти 27 апреля.

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник, 27 апреля, в Исламабаде после встречи с пакистанскими посредниками, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники.

«Встреча между спецпосланниками США и Аракчи может состояться в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», — написал Равид в соцсети X.

Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.

При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф утром в субботу, 25 апреля, вылетают в Пакистан для проведения переговоров с иранской стороной.

