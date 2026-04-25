Лавров вспомнил анекдот про армянское радио: о чем говорил глава МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос об искусстве современной российской дипломатии ответил анекдотом об армянском радио. Об этом министр заявил в беседе с «Общественным телевидением России».
«Армянское радио спросили: “Что такое дипломатия?”. Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие. Это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии», — пояснил министр.
По словам министра, дипломатия призвана отстаивать национальные интересы, не забывая об уважении к добропорядочным партнерам.
Накануне Лавров заявил, что российская дипломатия создает условия для достижения результатов в сфере технологий ИИ.
Москва по-прежнему ориентирована на мирное дипломатическое завершение конфликта на Украине и не отказывается от дальнейших переговоров по этому кризису.