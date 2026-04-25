Минфин США отказался продлевать разрешение на закупку нефти России и Ирана

Соединённые Штаты не планируют продлевать временное разрешение на закупку российской и иранской нефти в рамках выведения сырья из-под санкций, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
Его слова приводит агентство Associated Press.
Ранее Минфин возобновил действие лицензии на продажу российской нефти, загруженной на суда до 17 апреля, однако этот документ прекратит своё действие 16 мая.
Журналисты пояснили, что Вашингтон исключает продление разовых разрешений для находящихся в море энергоресурсов.
По словам Бессента, аналогичное решение касается и иранских танкеров, поскольку из-за действующей блокады Тегеран может столкнуться с проблемами на своих месторождениях.
«Мы думаем, что через два, три дня они начнут закрывать производство», — процитировало агентство Бессента.
22 апреля более десяти стран, которые зависят от импорта энергоресурсов, обратились к США с просьбой продлить смягчение санкций в отношении российской нефти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские объёмы энергоресурсов трудно не принимать во внимание на мировых рынках.
Кроме того, сообщалось, что Еврокомиссия исключила из 20-го пакета санкций запрет на перевозку российской нефти.