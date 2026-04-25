Призовой фонд Московского полумарафона составит более четырёх млн рублей

Общий призовой фонд предстоящего Московского полумарафона составит более четырёх млн рублей.

Общий призовой фонд предстоящего Московского полумарафона составит более четырёх млн рублей.

Об этом РИА Новости сообщил директор мероприятия и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

25 и 26 апреля на старт столичного забега выйдут 56 профессиональных атлетов из 33 стран.

Тарасов пояснил, что конкуренция с 13 сильными бегунами из Эфиопии, Кении и других государств позволит российским спортсменам показать высокие скоростные результаты. По его словам, один из постоянных меценатов также дополнительно вручит 500 тыс. рублей россиянке, которая придёт к финишу первой.

«Мы, конечно же, со своей стороны хотим, чтобы наши спортсмены завоёвывали места», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно ограничили на ряде улиц в Центральном, Западном и Юго-Западном административных округах столицы в связи с проведением Московского полумарафона.