Призовой фонд Московского полумарафона составит более четырёх млн рублей

Общий призовой фонд предстоящего Московского полумарафона составит более четырёх млн рублей.
Об этом РИА Новости сообщил директор мероприятия и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
25 и 26 апреля на старт столичного забега выйдут 56 профессиональных атлетов из 33 стран.
Тарасов пояснил, что конкуренция с 13 сильными бегунами из Эфиопии, Кении и других государств позволит российским спортсменам показать высокие скоростные результаты. По его словам, один из постоянных меценатов также дополнительно вручит 500 тыс. рублей россиянке, которая придёт к финишу первой.
«Мы, конечно же, со своей стороны хотим, чтобы наши спортсмены завоёвывали места», — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что движение транспорта временно ограничили на ряде улиц в Центральном, Западном и Юго-Западном административных округах столицы в связи с проведением Московского полумарафона.