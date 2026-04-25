В аэропорту Краснодара ввели новые ограничения

В аэропорту Краснодара Пашковский ввели временные дополнительные ограничения на приём и отправление воздушных судов.
Об этом сообщили представители Росавиации.
Соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Специалисты пояснили, что аэропорт принимает и отправляет регулярные рейсы в период с 09:00 до 23:00 мск.
«Введены временные дополнительные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту Чебоксар временно ограничили приём и отправление воздушных судов.