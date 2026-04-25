В Ленобласти 20 пострадавших в ДТП с автобусом доставили в больницу

В больницы Ленинградской области доставили 20 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ещё пять человек, включая одного ребёнка, получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.
Кузнецов пояснил, что среди госпитализированных граждан также находится один несовершеннолетний.
По его словам, согласно оперативным данным, пятеро пострадавших в настоящий момент пребывают в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что автобус столкнулся с фурой в Ленобласти.
Позже сообщалось об одном погибшем.