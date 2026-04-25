«Пусть тоже погуляет»: Захарова жестко осадила главу парламента Молдавии после хамства в адрес посла РФ

Захарова ответила на выпад главы парламента Молдавии в адрес посла РФ Озерова.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила председателя парламента Молдавии Игоря Гросу за хамские высказывания в адрес посла РФ в Кишиневе Олега Озерова.

Гросу ранее заявил о том, что Молдавия не будет высылать посла России, и Озеров может пока «погулять».

«Можно применить схожую лексику к председателю парламента Молдавии Игорю Гросу. Пусть он тоже где-нибудь там погуляет», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова добавила, что Озеров продолжит свою работу в обычном режиме. По ее словам, посол известен как профессиональный дипломат, тогда как о значимых достижениях Гросу информации нет.

Ранее KP.RU сообщал, что Молдавия официально начала выход из СНГ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное решение Кишинева. По его словам, Москва искренне сожалеет о выходе Молдавии из СНГ.

