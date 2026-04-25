Спасатели возобновили поиски туристов после схода лавины в Бурятии

Работы по поиску туристов, попавших под снежную лавину на территории Бурятии, официально возобновлены.
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Ранее спасательные мероприятия пришлось отложить до наступления светлого времени суток из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа местности.
Специалисты экстренных служб пояснили, что поиски ведутся на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык.
По их словам, в настоящий момент группа из 15 спасателей уже выдвинулась к месту схода снежной массы, чтобы найти ещё трёх человек.
24 апреля туристы попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. В составе группы находились семь человек.
Один турист погиб, троих обнаружили живыми. Поиски ещё троих продолжаются.
Возбуждено уголовное дело.