ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украинские военные атаковали группу эвакуировавшихся жителей города Родинское в ДНР, в результате два человека погибли, сообщил РИА Новости очевидец происшествия Анатолий Кузнецов, который также покинул город и был ранен.
«Вышел с Родинского на эвакуацию, там меня дрон и достал по дороге. Мы пытались все выйти, кто (находился — ред.) в подвале (дома — ред.)… Начали выдвигаться, был туман и моросил дождик. Мы только начали выходить, тут же прилет миномета сразу — двоих положило. Начали все возвращаться назад», — рассказал РИА Новости Кузнецов.
Очевидец добавил, что решил дойти до точки эвакуации, однако его атаковал украинский беспилотник, и он получил ранение ноги. С полученным повреждением мужчина продолжил ползти, пока его не встретили российские военнослужащие и не оказались первую помощь.
В декабре 2025 года командующий группировкой войск «Центр» министерства обороны России Валерий Солодчук сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское в ДНР.