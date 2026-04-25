Россия учтет возможность появления в Финляндии ядерного оружия

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия учтет в своем военном планировании «даже теоретическую» возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, заявили РИА Новости в посольстве в Хельсинки.
«Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет», — отметили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что предлагаемые властями Финляндии поправки означают снятие всех препятствий для ввоза в страну ядерного оружия в любое время.
В четверг финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в «ситуациях, связанных с обороной».
Впервые с этой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава военного ведомства Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой. Песков тем не менее предупреждал, что развертывание такого оружия станет угрозой для России и Москва примет ответные меры.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия концентрированной конфронтацией.
В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях. Среди последних, как сообщается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.