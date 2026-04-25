Эксперт назвала сырье, которое есть только у России

РИА Новости: только Россия производит бадделеитовый концентрат.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, который незаменим при работе в экстремальных температурах, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия. Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений», — сказала она, отметив что во всех остальных странах при переработке руд с циркониевых месторождений выпускаются только цирконовые концентраты.

Этот уникальный концентрат производится только на одном предприятии в России и используется в производстве огнеупорных материалов в качестве защитных конструкций, для керамики и в литейном производстве.

По словам Левашенко, из-за своей уникальности и узкой специализации цена этого концентрата не зависит от колебаний на мировых рынках и обычно втрое выше, чем у премиального циркониевого концентрата. Он на спотовом рынке стоит более 2400 долларов за тонну.