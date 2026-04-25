Эксперт назвала сырье, которое есть только у России

«Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия. Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений», — сказала она, отметив что во всех остальных странах при переработке руд с циркониевых месторождений выпускаются только цирконовые концентраты.