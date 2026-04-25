ТАСС: ВСУ лишились одного из основных логистических маршрутов под Сумами

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ВСУ с потерей контроля над трассой Сумы — Писаревка в Сумской области лишились ключевого маршрута снабжения позиций, где ведутся ожесточенные бои. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Трасса Сумы — Писаревка в Сумской области находится под огневым контролем российских операторов БПЛА. Контроль этой дороги лишает ВСУ важного логистического маршрута, по которому велось снабжение украинских войск на позициях, расположенных в нескольких десятках километров от Сум», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что эта ситуация значительно усложнит положение ВСУ в городе. «Маршрут по этой трассе составляет не более 20 км и на легковом транспорте занимает не более 30 минут», — добавили силовики.