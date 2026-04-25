Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ лишились одного из основных логистических маршрутов под Сумами

Трасса Сумы — Писаревка находится под огневым контролем операторов БПЛА ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ВСУ с потерей контроля над трассой Сумы — Писаревка в Сумской области лишились ключевого маршрута снабжения позиций, где ведутся ожесточенные бои. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Трасса Сумы — Писаревка в Сумской области находится под огневым контролем российских операторов БПЛА. Контроль этой дороги лишает ВСУ важного логистического маршрута, по которому велось снабжение украинских войск на позициях, расположенных в нескольких десятках километров от Сум», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что эта ситуация значительно усложнит положение ВСУ в городе. «Маршрут по этой трассе составляет не более 20 км и на легковом транспорте занимает не более 30 минут», — добавили силовики.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше