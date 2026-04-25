Мелони отреагировала на возможное участие Путина в саммите G20

Премьер-министр Италии, комментируя вопрос о возможном участии президента России в саммите G20, призвала Европу просить Путина «сделать шаги вперёд».

Источник: Аргументы и факты

Европа сейчас оказалась в ситуации, когда ей необходимо просить президента России Владимира Путина «сделать шаги вперёд», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя возможность участия российского лидера в саммите «Большой двадцатки» (G20).

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что визит Путина на указанную встречу был бы очень полезным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия будет представлена на саммите G20 на должном уровне.

Журналисты задали премьер-министру Италии вопрос по этому поводу.

«Я полагаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его (президента РФ — прим. ред.) сделать шаги вперёд», — сказала Мелони, которую процитировало агентство Ansa.

Вместе с тем, по мнению главы итальянского правительства, сейчас не время для Европы идти навстречу России. Саммит G20 должен пройти с 14 по 15 декабря 2026 года в Майами (американский штат Флорида).

Напомним, 19 декабря Владимир Путин на подведении итогов 2025 года заявил, что Россия готова работать с США и Европой, в том числе с Британией, только на равных. Глава государства подчеркнул, что необходимо уважительное отношение друг к другу.

Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
