Мелони отреагировала на возможное участие Путина в саммите G20

Европа сейчас оказалась в ситуации, когда ей необходимо просить президента России Владимира Путина «сделать шаги вперёд», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя возможность участия российского лидера в саммите «Большой двадцатки» (G20).
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что визит Путина на указанную встречу был бы очень полезным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия будет представлена на саммите G20 на должном уровне.
Журналисты задали премьер-министру Италии вопрос по этому поводу.
«Я полагаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его (президента РФ — прим. ред.) сделать шаги вперёд», — сказала Мелони, которую процитировало агентство Ansa.
Вместе с тем, по мнению главы итальянского правительства, сейчас не время для Европы идти навстречу России. Саммит G20 должен пройти с 14 по 15 декабря 2026 года в Майами (американский штат Флорида).
Напомним, 19 декабря Владимир Путин на подведении итогов 2025 года заявил, что Россия готова работать с США и Европой, в том числе с Британией, только на равных. Глава государства подчеркнул, что необходимо уважительное отношение друг к другу.