Россия учтёт возможность появления ядерного оружия в Финляндии

Россия обязательно учтёт в своём военном планировании даже теоретическую перспективу появления ядерного оружия на территории Финляндии.
Об этом РИА Новости сообщили представители российского посольства в Хельсинки.
Ранее финское правительство предложило парламенту отменить действующий в стране запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия.
Дипломаты пояснили, что инициатива властей означает полное снятие всех препятствий для появления подобных арсеналов в государстве в любое время. По их словам, для осознания ответной реакции Москвы не нужно быть профильными военными экспертами.
«Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчёт», — подчеркнули в посольстве.
Финский кабмин опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия воспринимается как угроза безопасности.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов говорил, что уже в этом году в Финляндии появятся истребители, способные нести ядерное оружие.