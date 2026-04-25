Россия учтёт возможность появления ядерного оружия в Финляндии

Россия обязательно учтёт в своём военном планировании даже теоретическую перспективу появления ядерного оружия на территории Финляндии.

Об этом РИА Новости сообщили представители российского посольства в Хельсинки.

Ранее финское правительство предложило парламенту отменить действующий в стране запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия.

Дипломаты пояснили, что инициатива властей означает полное снятие всех препятствий для появления подобных арсеналов в государстве в любое время. По их словам, для осознания ответной реакции Москвы не нужно быть профильными военными экспертами.

«Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчёт», — подчеркнули в посольстве.

Финский кабмин опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия воспринимается как угроза безопасности.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов говорил, что уже в этом году в Финляндии появятся истребители, способные нести ядерное оружие.