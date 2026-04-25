Источник: боевики ВСУ отбирают у колумбийских наемников телефоны

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Военные ВСУ отбирают у колумбийских наемников средства связи, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

«По последней информации, у наемников отбирают мобильники, любые средства коммуникации», — сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что делается это для того, чтобы не было утечек в социальных сетях о притеснении наемников на Украине, а также — чтобы было сложнее обнаружить боевые позиции ВСУ.

По словам источника, некоторым наемникам, несмотря на досмотр, все-таки удается скрытно провезти на передовую средства связи.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.