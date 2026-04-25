Боевики ВСУ отбирают средства связи у колумбийских наёмников

Представители Вооружённых сил Украины изымают мобильные телефоны и другие средства связи у наёмников из Колумбии.
Об этом РИА Новости сообщил источник, связанный с рынком вербовки иностранцев.
Как следует из публикации, подобные меры принимаются командованием для предотвращения утечек в социальные сети информации о притеснении наёмников.
Источник пояснил, что отсутствие гаджетов также должно осложнить обнаружение боевых позиций украинских подразделений. По его словам, несмотря на досмотры, некоторым бойцам всё же удаётся скрытно провозить технику на передовую.
Ранее представители российских силовых структур сообщили, что в рядах ВСУ воюют порядка 16,5 тыс. иностранных наёмников, при этом многие из них предпочитают достаточно быстро расторгать контракты.