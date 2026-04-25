Встреча экспертов «ядерной пятерки» планируется в Нью-Йорке, заявили в МИД

«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Каждый год функции координатора в этом объединении выполняет одна из пяти стран. Россия выполняла функции координатора в «пятерке» в 2023 году и до середины 2024 года, после чего они были переданы Китаю.