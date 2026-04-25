Встреча экспертов «ядерной пятерки» планируется в Нью-Йорке, заявили в МИД

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Встреча экспертов стран «ядерной пятерки» планируется в Нью-Йорке на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
«Соответствующее согласование ведется, но пока не завершено», — сказал Белоусов, отвечая на вопрос, запланированы ли на полях обзорной конференции в Нью-Йорке контакты в формате «пятерки» на уровне экспертов.
Он напомнил, что формат «ядерной пятерки» изначально создавался для обсуждения вопросов, входивших в повестку дня обзорного процесса ДНЯО.
«Поэтому обзорные конференции по договору (о нераспространении ядерного оружия — ред.) являются, если хотите, естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами. Но на окончательные понимания по организационным модальностям и содержательному наполнению таких контактов страны-участницы данного формата выходят в рабочем порядке непосредственно накануне соответствующих мероприятий с учётом всех привходящих факторов и актуальных реалий», — заключил он.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Каждый год функции координатора в этом объединении выполняет одна из пяти стран. Россия выполняла функции координатора в «пятерке» в 2023 году и до середины 2024 года, после чего они были переданы Китаю.