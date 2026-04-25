Командир Аид: для операции «Поток» отобрали самых сильных бойцов

КУРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие, которые принимали участие в операции «Поток» и прошли около 15 км внутри газопровода, были отобраны среди тех, кто обладает наилучшими физическими качествами и не страдает хроническими заболеваниями. Об этом ТАСС сообщил командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«Началась подготовка, отбор личного состава. Мы отбирали наиболее физически развитых штурмовиков и разведчиков, не имеющих проблем со спиной, клаустрофобии, бронхиальной астмы, которую тоже можно заработать на фронте», — рассказал собеседник агентства.
По словам Аида, операция «Поток» несколько месяцев разрабатывалась бригадой «Ветераны». После чего уже началась подготовка и отбор личного состава. «Для нас операция “Поток” началась в феврале 2025 года, когда наш командир спецназа “Ахмат”, Герой России генерал-лейтенант Апты Алаудинов сказал мне, что планируется мероприятие, которое позволит переломить ход войны», — добавил Аид.
Операция «Поток» была проведена в марте 2025 года и привела к началу освобождения Суджи и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. В ходе нее бойцы сводного штурмового отряда, преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ.