МИД Ирана: прямые переговоры с США не планируются

Как пояснил господин Багаи в соцсети Х, визит проходит в рамках посреднических усилий Исламабада, направленных на «прекращение навязанной Америкой агрессивной войны и восстановление мира в нашем регионе». Он подчеркнул, что прямых контактов с американской стороной не будет.
По информации Axios, 27 апреля в Пакистане может пройти новый раунд переговоров между США и Ираном. Ожидается, что 25 апреля в Исламабад также прибудут американские переговорщики — спецпосланник президента Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.