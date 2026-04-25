МИД Ирана: прямые переговоры с США не планируются

Иран не планирует новый раунд переговоров с США, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. Ранее делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибыла в Пакистан.

Как пояснил господин Багаи в соцсети Х, визит проходит в рамках посреднических усилий Исламабада, направленных на «прекращение навязанной Америкой агрессивной войны и восстановление мира в нашем регионе». Он подчеркнул, что прямых контактов с американской стороной не будет.

По информации Axios, 27 апреля в Пакистане может пройти новый раунд переговоров между США и Ираном. Ожидается, что 25 апреля в Исламабад также прибудут американские переговорщики — спецпосланник президента Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше