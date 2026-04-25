В Нью-Йорке планируют встречу экспертов стран «ядерной пятёрки»

Встреча экспертов государств «ядерной пятёрки» планируется в Нью-Йорке на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
«Соответствующее согласование ведётся, но пока не завершено», — констатировал глава российской делегации.
Белоусов пояснил, что формат стран, обладающих ядерным оружием, изначально создавался для обсуждения повестки ДНЯО.
По его словам, окончательные решения по наполнению контактов между Россией, Китаем, Великобританией, США и Францией принимаются с учётом актуальных мировых реалий.
Ранее сообщалось, что все члены российской межведомственной группы для участия в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия получили американские визы.