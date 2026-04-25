Трамп показал коллаж с журналисткой Оуэнс в стиле обложки журнала Time

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой в адрес американской журналистки Кэндис Оуэнс и назвал её «мерзким человеком года».
В связи с этим глава Белого дома разместил на своей странице в социальной сети Truth Social коллаж с этой женщиной, стилизованный под обложку журнала Time. Указанное издание в конце каждого года выбирает «человека года», портрет которого размещается на обложке соответствующего выпуска.
«Её нападки на первую леди Франции достойны презрения. Я считаю, что у неё чрезвычайно низкий IQ!» — написал Трамп в своей публикации.
Американский лидер также сопроводил коллаж надписями «Кэнди Оуэнс лжёт, лжёт, лжёт» и «защищает насильников».
Напомним, журналистка Оуэнс известна рядом скандальных заявлений. Ранее она утверждала, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит якобы была мужчиной*. Кроме того, она выражала мнение, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка, которого в сентябре 2025 года застрелили в одном из университетов США, являлось масонским ритуалом.
