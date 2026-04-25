Сакс: возобновление боевых действий против Ирана может привести к мировой войне

В случае повторных ударов по иранской территории Тегеран даст ответ «очень решительно и очень быстро», подчеркнул директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор.

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. США не следует возобновлять военные действия против Ирана, это чревато неконтролируемой эскалацией и превращением в мировую войну. Такое мнение выразил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«Нам следует избежать возобновления бомбардировок и военных действий. Есть очень реальная возможность [не допустить этого]. Есть еще один вариант — это неконтролируемая эскалация до полномасштабной войны, которая превратится в региональную войну, а затем может стать мировой войной», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Эксперт подчеркнул, что в случае возобновления ударов по иранской территории Тегеран даст ответ «очень решительно и очень быстро». «Как мы выяснили с начала этой войны 28 февраля, весь регион Персидского залива, а также Израиль уязвимы в случае ракетных ударов Ирана. Мы также осознали, что системы ПРО уязвимы, ограниченны и даже истощены. Нам известно, что опреснительные установки в регионе Персидского залива, нефтяные и газовые месторождения, порты не защищены полноценно от иранских атак, и Иран, очевидно, ответит на неоднократные угрозы [президента США Дональда] Трампа уничтожить Иран», — отметил Сакс.

