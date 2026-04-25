В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

По меньшей мере шесть взрывов произошли в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Звуки взрывов фиксировались в городе в течение десяти минут.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сирены в настоящий момент звучат в Киеве и большинстве других регионов Украины.
Ранее несколько взрывов прогремели в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше