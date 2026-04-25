Посольство РФ: Москва учтет возможное появление ядерного оружия у Хельсинки

Россия намерена учесть в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия в Финляндии. Об этом «РИА Новости» сообщили в российском посольстве в Хельсинки.

«Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет», — заявили в дипмиссии.

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент поправку в закон о ядерной энергетике. Она предполагает отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его хранение «в контексте обороны» НАТО.

Финский закон о ядерной энергетике, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Финляндия вступает в транзитную зону».

