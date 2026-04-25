Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус заявил, что корабли ВМС Германии отправят в Средиземноморье

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ заранее отправит часть своих военных сил в Средиземное море, чтобы «не терять время» в случае получения мандата бундестага для проведения операции в Ормузском проливе.

Источник: www_ria_ru

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на членов Национального совета безопасности ФРГ сообщал, что Германия планирует снарядить три судна для участия в международной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Телерадиокомпания NDR со ссылкой на собственную информацию также сообщала, что бундесвер рассматривает возможность задействования в возможной международной миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе военно-морских сил с баз, расположенных на северо-западе Германии.

Министр напомнил, что развертывание военных сил на Ближнем Востоке требует получение мандата от бундестага.

«Чтобы сэкономить время, мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы потом, после получения мандата, не терять больше времени», — заявил Писториус в интервью газете Rheinische Post.

По словам министра обороны Германии, в средиземноморский регион будут направлены минный тральщик и вспомогательное судно для него. Он также отметил, что Германия на время сократит участие в других операциях при согласовании с международными партнерами.

Газета Bild ранее со ссылкой на командира третьей эскадры минных тральщиков Инку фон Путткамер сообщала, что Германия отменяет отпуска для военнослужащих ее ВМС, которые могут быть привлечены к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в середине апреля сообщил о готовности Германии направить в Ормузский пролив свои военно-морские силы в рамках возможной международной миссии после прекращения боевых действий и на основании правового мандата. По его словам, речь может идти об участии бундесвера в разминировании и осуществлении военно-морской разведки в проливе.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны.
Читать дальше