Писториус заявил, что корабли ВМС Германии отправят в Средиземноморье

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на членов Национального совета безопасности ФРГ сообщал, что Германия планирует снарядить три судна для участия в международной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Телерадиокомпания NDR со ссылкой на собственную информацию также сообщала, что бундесвер рассматривает возможность задействования в возможной международной миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе военно-морских сил с баз, расположенных на северо-западе Германии.