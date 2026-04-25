МИД отреагировал на планы Европы воевать с Россией: зачем ЕС втягивает Киев

Лавров заявил, что западные страны открыто воюют с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил России войну. Он используют Украину и киевскую власть как геополитический таран. Об этом министр заявил в рамках встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — сказал Лавров.

Лавров назвал «наконечником» для войны против РФ киевский режим. Министр подчеркнул, что без западных поставок — оружия, разведданных, спутников и подготовки военных — этот «наконечник» был бы абсолютно беспомощен.

Лавров заметил, что некие «откровенные ребята» из бельгийского Генштаба публично объявили о подготовке к войне с Россией. Они признали, что Украина помогает им выиграть время, — и это, по его словам, предел откровенности.

Глава МИД РФ добавил, что Запад, и в первую очередь Брюссель, пытаются демонизировать все русское и открыто заявляет о подготовке к войне с РФ в обозримом будущем.

В Минобороны РФ сообщили, что Европа увеличила выпуск и отправку дронов Киеву для атак на Россию из-за дефицита живой силы и потерь ВСУ. Так, ЕС все сильнее втягивается в конфликт.

По мнению политолога Дмитрия Сайма, тенденцию Европы воевать с РФ следует остановить.

Профессор Высшей школы экономики Марат Баширов отметил, что Европа готовится к войне с РФ потому, что рассчитывает на «эффект Израиля» и избавление от проблем. При этом эксперт не исключил скорого военного переворота на Украине.

Однако глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил о планах нарастить армию до 460 000 солдат. Это якобы необходимо для того, чтобы противодействовать России и помочь союзникам.

Тогда же посол РФ в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что уровень русофобии в ФРГ достиг беспрецедентного со времен Второй Мировой войны.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал чушью разговоры о нападении России на Европу. Он подчеркнул, что такие заявления делаются лишь для решения внутренних политических задач на Западе.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше