Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил России войну. Он используют Украину и киевскую власть как геополитический таран. Об этом министр заявил в рамках встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.
Лавров назвал «наконечником» для войны против РФ киевский режим. Министр подчеркнул, что без западных поставок — оружия, разведданных, спутников и подготовки военных — этот «наконечник» был бы абсолютно беспомощен.
Лавров заметил, что некие «откровенные ребята» из бельгийского Генштаба публично объявили о подготовке к войне с Россией. Они признали, что Украина помогает им выиграть время, — и это, по его словам, предел откровенности.
Глава МИД РФ добавил, что Запад, и в первую очередь Брюссель, пытаются демонизировать все русское и открыто заявляет о подготовке к войне с РФ в обозримом будущем.
В Минобороны РФ сообщили, что Европа увеличила выпуск и отправку дронов Киеву для атак на Россию из-за дефицита живой силы и потерь ВСУ. Так, ЕС все сильнее втягивается в конфликт.
По мнению политолога Дмитрия Сайма, тенденцию Европы воевать с РФ следует остановить.
Профессор Высшей школы экономики Марат Баширов отметил, что Европа готовится к войне с РФ потому, что рассчитывает на «эффект Израиля» и избавление от проблем. При этом эксперт не исключил скорого военного переворота на Украине.
Однако глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил о планах нарастить армию до 460 000 солдат. Это якобы необходимо для того, чтобы противодействовать России и помочь союзникам.
Тогда же посол РФ в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что уровень русофобии в ФРГ достиг беспрецедентного со времен Второй Мировой войны.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал чушью разговоры о нападении России на Европу. Он подчеркнул, что такие заявления делаются лишь для решения внутренних политических задач на Западе.