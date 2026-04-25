Макрон назвал Путина, Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.

Об этом сообщается в эфире телеканала France 24.

Соответствующие заявления политик сделал в ходе своего визита в Грецию.

«Американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам», — заявил лидер Франции.

Макрон призвал не недооценивать нынешнее противостояние на мировой арене. По его словам, Дональд Трамп по-прежнему остаётся союзником, даже если в настоящий момент он не всегда надёжен или предсказуем.

Ранее Трамп пошутил, говоря о семейных отношениях Макрона.

Макрон в ответ заявил, что замечания Трампа не являются «ни элегантными, ни уместными» и не заслуживают ответа.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше