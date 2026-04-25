Макрон назвал Путина, Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.
Об этом сообщается в эфире телеканала France 24.
Соответствующие заявления политик сделал в ходе своего визита в Грецию.
«Американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам», — заявил лидер Франции.
Макрон призвал не недооценивать нынешнее противостояние на мировой арене. По его словам, Дональд Трамп по-прежнему остаётся союзником, даже если в настоящий момент он не всегда надёжен или предсказуем.
Ранее Трамп пошутил, говоря о семейных отношениях Макрона.
Макрон в ответ заявил, что замечания Трампа не являются «ни элегантными, ни уместными» и не заслуживают ответа.